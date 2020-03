Tuttosport - Milan, anche Hernandez è in bilico: l'addio di Maldini può avere ripercussioni sul suo futuro in rossonero

Nonostante il calo delle ultime settimane, Theo Hernandez è certamente tra i giocatori rossoneri che hanno avuto il rendimento migliore in questa stagione. La sua annata è stata molto positiva e in pochi mesi è diventato uno degli idoli dei tifosi milanisti che quando il terzino francese ha il pallone tra i piedi si aspettano sempre qualcosa. A livello difensivo deve migliorare ancora molto, ma è innegabile che il suo è stato uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi mercati del Diavolo.

VOLUTO DA MALDINI - La scorsa estate, il giocatore è stato voluto fortemente da Paolo Maldini che si è mosso in prima persona (era volato ad Ibiza per incontrarlo) e lo ha convinto ad accettare la proposta del Milan. Dopo Boban, però, anche il direttore tecnico milanista rischia di lasciare il club di via Aldo Rossi tra qualche mese e, secondo Tuttosport, il suo addio potrebbe avere ripercussioni sul futuro in rossonero di Hernandez.

VALORE RADDOPPIATO - L'ottima stagione che sta disputando ha ovviamente attirato l'attenzione di diversi top club europei: l'estate scorsa, il Milan lo ha pagato 20 milioni di euro, oggi però vale almeno il doppio. Theo non ha mai nascosto di stare bene in rossonero, ma è chiaro che il suo futuro nel Diavolo dipenderà anche dai progetti che Elliott ha in mente per il club milanista. Maldini è sempre stato un suo idolo e modello e dunque il suo probabile addio rischia di turbare parecchio il terzino francese.