Tuttosport - Milan, Asensio per innalzare il livello della fascia destra

Per il Milan di Pioli, il gioco sulle fasce è fondamentale ed è risaputo. I terzini del Milan sono spesso determinanti per l'apporto alla fase offensiva e per lo spazio che riescono a liberare per gli esterni d'attacco. Nel Milan, però, si è però registrato un dislivello tra il settore di destra e quello di sinistra, soprattutto in attacco. Da una parte l'esplosione di Leao, il cui rimpiazzo ha il nome di Ante Rebic; dall'altra le difficoltà di Saelemaekers e Junior Messias.

Obiettivo Asensio

Ecco perché, secondo quanto riferisce Tuttosport questa mattina in edicola, il Milan vorrebbe lavorare in estate per rinforzare la fase offensiva sulla destra, per cercare di portarla al livello di quella sinistra. Il nome che è emerso nelle ultime ore è senza dubbio quello di Marco Asensio, esterno offensivo del Real Madrid. Il giocatore è stati visto a Milano recentemente ed è in scadenza nel 2023 con il Real Madrid. Il giocatore è il perfetto profilo per la visione della dirigenza rossonera: ancora giovane - 26 anni - ma già forte di un'esperienza continentale che in pochi alla sua età possono vantare.

Gli ostacoli

Ci potrebbero essere, però, alcune complicazioni legate allo stipendio percepito da Asensio e dalla concorrenza estera, sempre secondo quanto riporta Tuttosport. Vero che il calciatore spagnolo, al momento, percepisce 5.5 milioni di euro - cifra comunque coerente con la politica di Maldini e Massara - ma, secondo quanto filtra dal suo entourage, la richiesta potrebbe alzarsi nel momento in cui una nuova squadra bussasse alla porta. In più a concorrenza estera è molto forte, soprattutto in Premier League, dove Asensio ha molti estimatori e dove la disponibiità economica è sicuramente maggiore rispetto a quanto si vede in Italia. La nota positiva, invece, sono i rapporti con il Real, con cui il Milan ha trovato spesso accordi vantaggiosi negli ultimi anni, come nei casi di Theo e Brahim Diaz.