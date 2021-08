Tuttosport - Milan, avanti tutta per Florenzi: da limare gli ultimi dettagli con la Roma

Per settimane si è parlato di Dalot e Odriozola, ora invece l'obiettivo del Milan per la fascia destra è Alessandro Florenzi, che è in uscita dalla Roma e che potrebbe sbarcare molto presto a Milanello: secondo Tuttosport in edicola stamattina, procede infatti spedita la trattativa tra i due club che stanno limando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

SI TRATTA - Milan e Roma, in particolare, stanno lavorando sulla cifra del prestito oneroso e su quella del riscatto. Oltre questo, i due club stanno trattando anche per stabile anche quando il diritto di riscatto si trasformerà in obbligo. Insomma, sembra mancare davvero poco e poi Stefano Pioli avrà il suo jolly per la fascia destra visto che può fare sia il terzino destro che l'attaccante esterno. Se l'affare dovesse chiudersi già nelle prossime ore, non è escluso che Florenzi si unisca al gruppo già per l’amichevole di sabato contro il Panathinaikos a Trieste, altrimenti sarà pronto per l'esordio in campionato del 23 agosto contro la Sampdoria.

LA CHIAMATA DEL MILAN - Durante l'estate, il terzino giallorosso ha ricevuto diverse manifestazione di interesse dalla Spagna, ma non appena ha ricevuto la chiamata del Milan la soluzione spagnola è passata in secondo piano. Florenzi ha grande voglia di trasferirsi al Milan anche per rimettersi in gioco in Serie A, campionato in cui non ha milita da gennaio 2020 (prima è stato ceduto in prestito al Valencia per sei mesi, poi la scorsa stagione è stato al PSG sempre a titolo temporaneo). Ora è arrivata la grande occasione del Milan e Alessandro non vuole assolutamente farsela sfuggire.