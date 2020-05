Tuttosport - Milan, Bakayoko spinge per tornare ma ci sono due problemi da risolvere

Tiémoué Bakayoko lancia segnali, tramite il suo entourage, al Milan perché vorrebbe tornare in rossonero: la scorsa estate, dopo un anno in prestito, il centrocampista francese aveva lasciato il club rossonero che aveva deciso di non riscattarlo dal Chelsea e questo aveva creato parecchio dispiacere tra i tifosi milanisti. Ora, però, Baka vorrebbe indossare nuovamente la maglia del Diavolo, ma affinché l'operazione possa andare in porto devono essere risolti due problemi importanti.

TAGLIO DELL'INGAGGIO - Come riporta questa mattina Tuttosport, la prima cosa che il giocatore deve fare è abbassare le sue pretese di ingaggio: il francese, al momento, percepisce infatti 6,5 milioni di euro netti a stagione, cifra ovviamente fuori dalla portata del Milan che dall'anno prossimo avrà un tetto ingaggi di 2,5-3 milioni. Il centrocampista attualmente in prestito al Monaco dovrebbe quindi accettare uno stipendio più che dimezzato rispetto ad ora.

COSTO DEL CARTELLINO - Un'altra questione importante è quella che riguarda il costo del suo cartellino: se un anno fa il Chelsea chiedeva 35 milioni, questa estate la società inglese potrebbe accontentarsi anche di un cifra un po' più bassa vista la stagione non esaltante di Bakayoko al Monaco. Ma in via Aldo Rossi si aspettano uno "sconto" importante perché non vorrebbero spendere gran parte del budget del prossimo mercato per il centrocampista francese.