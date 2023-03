Tuttosport - Milan, benedetta sosta: i rossoneri possono concentrarsi sul triplo impegno con il Napoli

Il Milan chiude il mese di marzo portando a casa solamente un punto in tre partite. In soccorso dei rossoneri c'è una sosta più che mai benedetta: un'occasione per ricaricare le pile e dimenticare questo inizio 2023, concentrandosi sul triplo impegno con il Napoli tra Serie A e Champions League. A Udine, il Milan di Pioli cade ancora, questa volta senza troppi alibi, nonostante le due assenze pesanti di Theo Hernandez e Giroud, che partiranno con la Francia.

Ritorno al passato

Dopo un primo tempo a tutto gas da parte dell'Udinese, con un pressing iniziale che ha mandato in blackout i rossoneri, la squadra di Sottil ha chiuso in vantaggio per 2-1. Mister Pioli, pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, ha provato a rimettere le cose a posto, ritornando al "vecchio" 4-2-3-1 con Kalulu terzino, Saelemaekers più alto e Leao largo a sinistra. Cambio tattico che non porta grandi cambiamenti in campo: i rossoneri rimangono nulli in fase offensiva.

Niente solidità

La sconfitta di Udine ha riportato in vita gli incubi morti nel mese di febbraio: la difesa rossonera è tornata a ballare e dormire, scrive Tuttosport, dopo aver risolto il problema con il passaggio alla difesa a tre successivamente ai 19 gol subiti nelle 8 partite di gennaio. Tra Fiorentina, Salernitana e Udinese sono sei le reti incassate.