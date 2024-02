Tuttosport - Milan, Bennacer torna titolare ma non farà il trequartista. Ecco il lavoro che gli chiede Pioli su Kvara

vedi letture

L'anno scorso, la scelta di Stefano Pioli di mettere Ismael Bennacer trequartista contro il Napoli era stata decisiva. Ma stasera non sarà lui il vertice alto del centrocampo milanista. E' stato lo stesso tecnico del Milan ad annunciarlo ieri pomeriggio durante la conferenza stampa della vigilia a Milanello: "Non credo che possa essere un'idea dall'inizio. Domani (oggi, ndr) Bennacer giocherà, ma non in quella posizione lì. C'è Loftus-Cheek che è il nostro giocare offensivo del centrocampo. A me non piacciono le posizione fisse ma comunque partirà più basso. Isma è completo, deve dare tutto quello che ha in entrambe le fasi di gioco".

DI NUOVO TITOLARE - Come riferisce stamattina Tuttosport, Bennacer tornerà titolare stasera e verrà schierato insieme a Yacine Adli nella mediana a due rossonera. L'ex Empoli agirà sul centro-destra con ogni probabilità e avrà un compito molto importante, vale a dire far arrivare meno palloni puliti a Kvicha Kvaratshkelia che agirà da quelle parti. Pioli ha sempre costruito una gabbia per il georgiano con Calabria e un centrocampista in appoggio/raddoppio. La scelta è caduta su Bennacer e non su Adli perchè l'algerino ha un altro passo rispetto al francese, molto più intenso.

SPORCARE LE GIOCATE - Pioli, sempre ieri in conferenza stampa, ha spiegato: "In molte partite la zona più importante è il centrocampo, anche se soprattutto domani entrambe le squadre hanno giocatori di qualità nell’uno contro uno. Dobbiamo cercare di essere compatti in mezzo al campo, cercato di sporcargli le giocate". Ecco dunque il compito di stasera di Isma, il quale dovrà dare poi anche qualità e intensità in fase offensiva. Insomma servirà un super Bennacer in mezzo al campo.