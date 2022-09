Tuttosport - Milan, buone notizie per Pioli: Rebic e Origi rientreranno dopo la sosta

MilanNews.it

Nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali, Stefano Pioli ha avuto a disposizione praticamente un solo attaccante, cioè Olivier Giroud: Rafael Leao era infatti squalificato, mentre Ante Rebic, Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic erano out per infortunio. A parte lo svedese che , si sa, rientrerà solo a gennaio, alla ripresa del campionato il tecnico rossonero potrebbe ritrovare tutto l'attacco.

SEGNALI INCORAGGIANTI - Come riporta Tuttosport, contro l'Empoli ci sarà sicuramente Leao che ha scontato la giornata di squalifica contro il Napoli e sarà dunque regolarmente disponibile per la trasferta in Toscana del 1° ottobre. C'è ottimismo poi in merito alle condizioni di Rebic e Origi che sono in netto miglioramento: per quanto riguarda il croato, arrivano segnali molto incoraggianti sul rientro della piccola ernia emersa prima della gara contro il Sassuolo. L'attaccante rossonero si è sottoposto ad una cura conservativa che per fortuna sta dando gli effetti sperati. Rebic punta ad essere pronto per il match contro l'Empoli.

TRA EMPOLI E CHELSEA - Arrivano buone notizie anche su Origi che si sta curando in Belgio per risolvere la tendinite al legamento del retto femorale. L'ex Liverpool sta lavorando con lo staff medico della nazionale belga, al quale si è aggiunto anche un membro dello staff milanista. Nei prossimi giorni, il giocatore rientrerà a Milanello e la sua speranza è di essere di nuovo a disposizione tra la trasferta di Empoli in campionato e quella successiva di Champions League in casa del Chelsea (5 ottobre).