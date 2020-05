Tuttosport - Milan, caccia agli esuberi del Real Madrid: idea Odegaard per il centrocampo

Dopo l’affare Theo Hernandez, il Milan potrebbe bussare nuovamente alla porta del Real Madrid. La scorsa estate, il trio Maldini-Boban-Massara volò in Spagna per chiacchierare con la dirigenza madrilena e analizzare diversi profili (perlopiù esuberi dei Blancos). Come riporta Tuttosport, fra questi c’era anche Martin Odegaard, tornato sotto i riflettori rossoneri in queste ultime settimane.

SALTO DI QUALITA’ - Classe ’98, centrocampista di grande talento, il norvegese era arrivato a Madrid appena 16enne, finendo presto nella squadra B del Real e poi più volte in prestito. Quest’anno il ragazzo ha compiuto il definitivo salto di qualità nella Liga con la maglia della Real Sociedad (7 gol e 8 assist il suo bottino prima dello stop), club che vorrebbe confermarlo anche nella prossima stagione, avendo un’opzione per il rinnovo del prestito. Ma se il Real dovesse decidere di riportarlo a Madrid, difficilmente riuscirebbe a trattenerlo. Pare, infatti, che Odegaard non sia al momento entusiasta di tornare alla casa madre.

IN PRESTITO? - Il giocatore ha il profilo ideale per i canoni del nuovo Milan: è giovane e ha le caratteristiche tecnico-tattiche che piacciono a Ralf Rangnick. La sua valutazione è piuttosto alta (siamo sui 40 milioni di euro), ma i vertici di via Aldo Rossi potrebbero provare a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto (il suo contratto con il Real Madrid scade nel 2023).