Tuttosport - Milan, Calhanoglu sta buttando via la stagione: Gattuso lo difende e il gruppo non gradisce

Cercasi disperatamente Calhanoglu. Quello vero, quello in grado di trascinare il Milan a suon di assist e gol nella seconda parte della scorsa stagione. Il rendimento del giocatore turco in questa stagione è stato a dir poco insufficiente. Rino Gattuso lo ha difeso anche a scapito della logica, ma il dieci milanista - osserva Tuttosport - non sembra avere alcuna intenzione di rinascere.

MALUMORE - Calha sta buttando via la stagione, nonostante Gattuso, come detto, continui a nutrire una fiducia quasi incondizionata nei suoi confronti. Fiducia per certi versi inspiegabile alla luce delle prestazioni offerte dall’ex Bayer, e che peraltro starebbe creando qualche problema all’interno del gruppo. Pare, infatti, che non tutti abbiano accettato la scelta dell’allenatore di aspettare Hakan. Perché giocare in dieci? Perché questo accanimento nel volerlo mandare in campo a tutti i costi? Dal gruppo - stando a quanto riferito da Tuttosport - sarebbe emerso un po’ di malumore.

MOMENTO CLOU - Dal canto suo, il calciatore non sembra così deciso nel voler invertire la tendenza. Il Calhanoglu visto domenica sera all’Olimpico è tutto tranne che una risorsa per il Milan. La stagione è entrata nel vivo e stanno per arrivare le partite fondamentali in chiave Champions: i rossoneri non possono permettersi di affrontarle giocando, in pratica, con un uomo in meno.