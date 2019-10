Tuttosport - Milan, come cambieranno i rossoneri con Pioli in panchina: 4-3-3 o 4-2-3-1

Il Milan ha scelto Stefano Pioli per rilanciare la squadra rossonera dopo un avvio di campionato con quattro sconfitte nelle prime sette giornate. L'ex Lazio, Inter e Fiorentina ha quasi sempre giocato con la difesa a quattro, anche se in viola ha utilizzato anche una retroguardia a tre in alcune occasioni. Come riporta Tuttosport, i moduli a lui più cari sono il 4-3-3 e il 4-2-3-1, cioè il sistema di gioco con cui è arrivato terzo con i biancocelesti nella stagione 2014-15 e che ha riproposto poi anche nell’esperienza sulla panchina nerazzurra.

ANCORA 4-3-3 - Il 4-3-3 è il modulo che è stato utilizzato con maggiore frequenza negli ultimi anni a Milanello ed è probabile che anche Pioli ripartirà proprio da questo sistema di gioco: in rampa di lancio in mezzo al campo ci saranno Bennacer e Paquetà, senza dimenticare Biglia, suo capitano ai tempi della Lazio. In avanti il tridente di base sarebbe Suso-Piatek-Leao, con Rebic e Bonaventura come alternative.

OPZIONE 4-2-3-1 - Attenzione però anche al 4-2-3-1, con il doppio play Biglia-Bennacer oppure con Kessie al posto di uno dei due per fare un po' di legna a centrocampo. Alle spalle della prima punta, che sarebbe uno tra Piatek e Leao, ecco il trio formato da Suso, Paquetà e Rebic, con Bonaventura e Calhanoglu come alternative. Oggi Pioli dirigerà il primo allenamento, il 20 ottobre a San Siro ci sarà il suo debutto in panchina contro il Lecce: il tempo è pochissimo e di lavoro ce n'è davvero tanto.