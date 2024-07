Tuttosport - Milan controcorrente: qui i giovani sono blindati, non vanno via

A pochi giorni dalla cocente eliminazione dell'Italia ad Euro2024, ecco che il calciomercato porta a dover raccontare dell'ennesimo esodo di talenti italiani verso squadre estere. Stando infatti a quanto raccontato da Tuttosport, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen si sono assicurate tre dei talenti azzurri più interessanti e di prospettiva attualmente in circolazione, ovvero Delle Rovere, Pià e Natali.

Trattasi essere dunque di un vera e propria "fuga di cervelli" alla quale però il Milan non ha alcuna intenzione di prendervi parte, visto che i giovani dalle parti di Milanello vengono coccolati e blindati, come d'altronde verrà confermato a breve con le varie ufficialità in programma nelle prossime settimane.

IL MILAN ED I GIOVANI: CAMARDA IL FUTURO - È da un anno a questa parte che il Milan ha iniziato a blindare i talenti che si sono messi in mostra nel suo settore giovanile. Inutile dire che l'ufficialità più attesa dall'ambiente è quella di Francesco Camarda, premiato dalla società per gli ottimi risultati ottenuti in questi anni con il suo primo contratto da professionista. Il giovane attaccante classe 2008 è però solo l'ultimo tassello di una lunga fase di contrattazioni che hanno visto legarsi al Milan talenti del calibro di Kevin Zeroli (2028), Davide Bartesaghi (2025), già nel giro della prima squadra, Diego Sia ed Emanuele Sala, fra gli altri. Gli investimenti fatti sul settore giovanile stanno dunque dando i loro frutti, ed i 5 milioni di euro sborsati nelle scorse settimane per far diventare rossonero l'oramai ex terzino del Real Madrid Alex Jimenez non può che confermarlo ulteriormente.

IL MILAN FUTURO: OBIETTIVO CHIARO - Il Milan crede tanto nei suoi giovani, e la nascita del progetto Milan Futuro lo dimostra, anche perché stiamo parlando di U23 che l'anno prossimo si metterà in gioco nel girone B di Serie C. Con questa nuova squadra l'obiettivo della società rossonera è uno solo: formare dei giovani campioni che possano un domani reggere il peso della maglia del Milan sulle spalle una volta entrati, in pianta stabile, in prima squadra. L'auspicio è che una cosa del genere possa accadere, ma dalle parti di Casa Milan sono particolarmente fiducioso, anche perché a capo di questo progetto c'è Vincenzo Vergine, ossia uno dei migliori dirigenti in tema di calcio giovanile.