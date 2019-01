Tuttosport - Milan coraggioso, altro passo avanti: i rossoneri sbagliano ma combattono e frenano il Napoli

Un pareggio che fa ben sperare. Contro il Napoli, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, il Milan ha compiuto un altro passo in avanti. Se non in classifica, dove magari il punticino guadagnato ieri non sarà sufficiente per mantenere il quarto posto, ma sicuramente a livello di crescita collettiva e mentale. Perché i rossoneri, per almeno un tempo, hanno fatto decisamente meglio dei più quotati azzurri di Ancelotti.

SEGNALI - Il Milan comincia anche a giocare a calcio. Non ha creato tantissime occasioni (Ospina chiamato gli straordinari solo nel finale sulla debole girata ravvicinata di Musacchio), ma a volte bisogna andare oltre il risultato. E in questa chiave le prospettive sono interessanti: intanto perché è arrivato Piatek, che magari qualche occasione in più la crea. E poi non dimentichiamo l’atteso rientro di Conti, che con un attaccante come il polacco potrà diventare utilissimo. Questo non significa che il Milan sia da quarto posto (le rivali continuano ad apparire), ma nella corsa Champions bisognerà comunque fare i conti con i rossoneri.

CALO - Gattuso dovrà invece interrogarsi sul calo della ripresa. Fisico o mentale? Finora i rossoneri avevano sempre dato il meglio proprio nella seconda parte delle partite. Probabilmente è subentrata un po’ di “paura”, il timore di gettare tutto alle ortiche dopo aver fatto un’ottima gara. È evidente come il Milan abbia bisogno di avere tutti i giocatori al top per esprimere calcio di buon livello.