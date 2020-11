Tuttosport - Milan da Scudetto: Pioli frena gli entusiasmi, ma nessuno ha fatto meglio dopo il lockdown

"Mai dire mai". Lo slogan è ormai diventato questo. Perché il calcio è imprevedibile, non è certo una scienza esatta. In soldoni: può succedere di tutto. Quindi perché non provarci? Il Milan post-lockdown, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, è una squadra da Scudetto. Magari non è ancora la favorita, ma è certamente in lizza per vincere il titolo.

SINGOLI E NUMERI - L’arrivo di giocatori come Ibrahimovic e Kjaer ha alzato il livello di personalità e qualità della rosa, e sono cresciuti elementi come Kessie e Calhanoglu; senza contare l’esplosione dei vari Hernandez, Bennacer e Rebic. E poi ci sono i numeri a certificare la definitiva consacrazione di questo gruppo: 24 risultati utili consecutivi tra Serie A e coppe, zero sconfitte in campionato dopo il lockdown con 46 punti messi a referto (contando le dodici giornate finali della scorsa stagione e le prime sei di quella attualmente in corso). Le big sono tutte dietro: meno 7 l’Atalanta, -10 Inter e Roma, -12 il Napoli, addirittura -14 la Juventus e -20 la Lazio.

PIEDI PER TERRA - Insomma, i numeri sono dalla parte di Pioli, il quale (giustamente) continua a sdoppiarsi fra il lavoro sul campo e quello di "pompiere", cercando di spegnere il fuoco del troppo entusiasmo. Perché se è vero che il Milan ha tutto il diritto di volare, è altrettanto vero che restare coi piedi per terra è la cosa migliore da fare. Siamo ancora all’inizio e la strada è lunga e piena di insidie. A Milanello, almeno per il momento, è vietato parlare di Scudetto. Ma sognare, come detto, è lecito oltreché giustificato.