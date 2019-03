Tuttosport - Milan, difesa "profonda" e di qualità: Reina, Conti e Caldara titolari aggiunti, pochi hanno riserve così

Donnarumma è spesso super, Romagnoli e Musacchio una coppia impeccabile, Ricardo Rodríguez una garanzia, Davide Calabria una certezza. Ma le riserve? Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, dietro al quartetto titolare c’è un blocco di giocatori che permette a Rino Gattuso di gestire ogni situazione.

DOPPIO LUSSO - Il secondo di Gigio, ad esempio, è un certo Pepe Reina, mica l’ultimo arrivato. Lo spagnolo ha sempre risposto “presente” ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Insomma, un vice di grande spessore ed esperienza che poche squadre possono permettersi. Lo stesso vale per Conti, un lusso che pochissimi club possono vantarsi di avere. Senza i problemi fisici avuti nell’ultimo anno e mezzo, l’ex atalantino sarebbe uno dei perni del nuovo Milan e della Nazionale, mentre adesso si gioca una maglia con Calabria. Ma emergerà, non ci sono dubbi. E lo ha già dimostrato in questa stagione sfornando tre assist vincenti.

JOLLY - Dietro Romagnoli e Musacchio c’è grande abbondanza. Cristian Zapata stava giocando divinamente prima che un infortunio lo togliesse di scena (ma è ormai prossimo al rientro), mentre Caldara sarà un rinforzo in più in questo tirato rush finale e un nuovo acquisto per la prossima annata. In più c’è Abate, jolly difensivo in grado di reinventarsi anche centrale di difesa. A sinistra, invece (in attesa di vedere in azione Strinic), Laxalt ha sempre dato il suo onesto contributo e sabato si prepara a scendere in campo dal primo minuto al posto dello squalificato Rodríguez.