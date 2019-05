Tuttosport - Milan, due opzioni per Maldini con l'addio di Leonardo: restare con più poteri o lasciare anche lui

In casa rossonera continua a tenere banco non solo la corsa Champions, che si deciderà domenica quando è in programma l'ultima giornata di campionato, ma anche il futuro di Gattuso e dell'attuale dirigenza milanista. Se l'addio di Leonardo sembra ormai certo, in bilico, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche Paolo Maldini, il quale si trova probabilmente ad un bivio: restare con più poteri o fare un passo indietro?

PIU' POTERI - Elliott e l'ad Gazidis sono convinti che la sua presenza sia fondamentale nel Milan attuale per avere un legame con quello del passato. L'ex capitano può essere inoltre molto utile anche per trasmettere il famoso Dna rossonero ai nuovi giocatori che varcheranno i cancelli di Milanello questa estate. E' noto, però, che Maldini non voglia un semplice ruolo di rappresentanza, ma ne vuole uno operativo. Anzi, con l'addio di Leonardo, non è escluso che Paolo si aspetti dalla società la proposta di un ruolo più importante, magari come accaduto a Totti che, dopo due anni di apprendistato alle spalle di Monchi, ora potrebbe essere promosso a capo dell'area tecnica della Roma. Si tratta però di uno scenario che difficilmente si verificherà, anche perchè non è un mistero che Gazidis abbia già avuto contatti con altri ds come Campos e Tare.

IPOTESI ADDIO - Il forte legame con Leonardo potrebbe però far prendere una decisione drastica anche allo stesso Maldini, il quale potrebbe decidere di lasciare anche lui il club di via Aldo Rossi dopo una sola stagione. Questa ipotesi sembra essere la peggiore e la più triste visto che erano anni che i tifosi milanisti aspettavano l'entrata in società dell'ex capitano rossonero. Come per quello di Leonardo e Gattuso, anche per il futuro di Maldini i prossimi giorni saranno fondamentali per avere le idee più chiare.