Tuttosport - Milan, è il giorno di Giroud: oggi l'arrivo in Italia, domani visite mediche e firma sul contratto

È il giorno di Giroud. Dopo una lunga trattativa - o meglio, telenovela - la definitiva fumata bianca è arrivata nei giorni scorsi. "Olivier è un campione - ha affermato ieri Paolo Maldini - un giocatore affidabile che porterà esperienza in una squadra molto giovane". Il Milan, che lo ha sempre considerato la prima scelta, è pronto ad accoglierlo.

PRIMA TAPPA - Come riporta Tuttosport, Giroud è atteso oggi a Milano (in serata). Domani effettuerà le classiche visite mediche, firmerà il contratto biennale con il club rossonero e poi tornerà a godersi qualche altro giorno di vacanza. Si aggregherà al gruppo di Pioli il prossimo 26 luglio, assieme al connazionale Mike Maignan, suo compagno di nazionale, e all’attaccante croato Rebic.

INDENNIZZO - Il Milan ha voluto fortemente Giroud, accettando di pagare un indennizzo al Chelsea, che a sorpresa aveva rinnovato unilateralmente l’accordo con il giocatore per non perderlo a costo zero. I rossoneri pagheranno un milione di euro subito, più un altro di bonus. Una cifra comunque limitata, che non modifica il taglio low cost dell’operazione.