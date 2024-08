Tuttosport - Milan, ecco Emerson Royal. Ora tutto sul centrocampista: Fofana è ancora il primo obiettivo

Dopo Morata e Pavlovic, il Milan ha finalmente messo a segno anche il suo terzo acquisto estivo: i rossoneri, dopo settimane di trattative, sono infatti arrivati ad un accordo con il Tottenham per Emerson Royal. Agli inglesi andranno 15 milioni di euro più bonus, mentre il terzino brasiliano classe 1999 firmerà una contratto di quattro anni da circa 3 milioni più bonus a stagione.

VOGLIA DI RISCATTO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che racconta che da piccolo Emerson Royal è cresciuto con due miti, vale a dire l'ex rossonero Cafu e Dani Alves. Dopo due ottime stagioni al Betis Siviglia, il brasiliano è passato al Barcellona dove però le cose non sono andate come sperava e così si è trasferito al Tottenham. In Inghilterra ha avuto parecchi alti e bassi, mentre ora il terzino verdeoro punta ad esplodere definitivamente in Serie A con la maglia del Milan. In rossonero si giocherà una maglia da titolare sulla fascia destra con capitan Davide Calabria.

TUTTO SUL CENTROCAMPISTA - Chiuso questo affare, ora in via Aldo Rossi possono concentrarsi su una delle priorità più importanti di questo mercato estivo, vale a dire il centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa. Nonostante le tante difficoltà, il Milan non ha mollato la presa per Youssouf Fofana che resta ancora il primo obiettivo per la mediana. Il Monaco è un osso duro con cui trattare e poi l'inserimento del Manchester United ha complicato ancora di più le cose, ma i rossoneri non hanno perso le speranze di portare il francese a Milanello.