Tuttosport - Milan, ecco il nuovo Serginho: Theo Hernandez fa sognare i tifosi rossoneri

La stagione di Theo Hernandez è iniziata con un po' di ritardo a causa di un infortunio alla caviglia rimediato all'inizio della tournée negli Stati Uniti, ma fin dalle prime partite ha dimostrato che con lui il Milan ha fatto un buon acquisto. Domenica contro il Lecce, è stato uno dei migliori in campo, anche grazie alla posizione in campo che Stefano Pioli ha pensato per lui: se in fase difensiva era un classico terzino, in quella offensiva aveva piena libertà di spingersi in avanti e grazie alla sua velocità e potenza è stato un pericolo continuo per la difesa dei pugliesi.

PARAGONE IMPORTANTE - Come riporta Tuttosport, Theo Hernandez si sta conquistando i primi prestigiosi paragoni grazie alla spiccata propensione offensiva e alle sue accelerazioni: il giocatore che lo ricorda maggiormente è certamente Serginho, che ha macinato i chilometri sulla fascia sinistra del Milan per nove stagioni e ha regalato un numero pazzesco di assist agli attaccanti milanisti. In via Aldo Rossi, la speranza è che il francese possa ripetere le grandi cose fatte dal brasiliano che è stato uno elemento molto importante del Milan di Carlo Ancelotti.

CHE SPINTA! - Theo ha ormai conquistato la maglia da titolare sulla fascia sinistra e Pioli, fin dal primo giorno, ha capito che la sua spinta va sfruttata il più possibile: proprio per coprire le sortite offensive dell'ex Real Madrid, il tecnico rossonero ha spostato Kessie nel ruolo di mezzala sinistra. Nelle prossime settimane, il Milan è atteso da un calendario piuttosto complicato e il francese dovrà dimostrare di poter affrontare senza problemi anche avversari più duri.