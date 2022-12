Tuttosport - Milan ed Emirates, prosegue un matrimonio lungo e remunerativo

La notizia è arrivata nella mattinata di ieri: il Milan ed Emirates hanno allungato l'accordo di partnership che vede il colosso degli Emirati sponsorizzare il club rossonero sin dal 2007. Un rinnovo che racconta tanto del momento del club di via Aldo Rossi e degli obiettivi che ancora si vogliono raggiungere a livello economico e finanziario per far crescere il brand.

I dettagli dell'accordo

Come riporta oggi Tuttosport i dettagli dell'accordo tra Milan ed Emirates prevedono un rinnovo di circa tre anni a cifre ben più elevate rispetto al patto precedente: il doppio. Il club rossonero, infatti, passerà dal percepire circa 14.1 milioni di euro ai 30 milioni netti di base fissa. Ma non è tutto perché oltre ai 90 milioni che entreranno nelle prossime stagioni nelle casse della società, ci potrebbero essere anche dei bonus fino a 15 milioni di euro legati a vari obiettivi di squadra. Un rinnovo cercato e voluto da tempo su cui ha messo lo zampino, per l'ultima volta, Ivan Gazidis che poi ha lasciato concretizzare l'operazione al nuovo amministratore delegato nominato Giorgio Furlani. Maldini ha dichiarato direttamente da Dubai: "Per essere protagonisti dobbiamo avere dei ricavi da protagonisti".

Benefici collaterali

La firma con Emirates porta con sè tutta una serie di conseguenze assolutamente positive per il mondo Milan e per il suo brand nel mondo. La più lampante è sicuramente quella legata a un ufficio che il club rossonero aprirà proprio a Dubai. Il Medio Oriente è una posizione geografica di primaria importanza all'interno dell'economia mondiale e avere una base in uno dei paesi principali e più ricchi del mondo come gli Emirati diventa cruciale. Questo ufficio avrà l'obiettivo di andare a rafforzare la strategia comunicativa e commerciale in questa parte di mondo, rappresentando un vero e proprio sbocco in Asia. In tutto questo il Milan, con il nuovo accordo, diventa il secondo club in Italia per introiti e incassi del proprio sponsor principale, dietro solamente alla Juventus che da FCA Italy riceve 45 milioni annui. L'obiettivo però non è fermarsi qui ma crescere ancora e di più.