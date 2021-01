Tuttosport - Milan, emergenza continua: torna Kjaer, ma quante assenze. Bisogna stringere i denti

Una sgradevole costante. Stefano Pioli ne farebbe volentieri a meno, ma tant’è... Da qualche mese gira così e il tecnico non può fare altro che adattarsi (e così ha sempre fatto, senza cercare alibi). Anche contro il Benevento il Milan dovrà fare i conti con l’emergenza, ovvero con le assenze di giocatori-chiave praticamente in ogni settore del campo.

LUNGA LISTA - Come evidenzia Tuttosport, i rossoneri dovranno ancora stringere i denti e continuare a vincere. Pioli può consolarsi con i rientri di Kjaer e Kessié (l’ivoriano aveva saltato per squalifica l’ultima sfida del 2020), ma dovrà fare a meno di Theo Hernandez (appiedato dal Giudice Sportivo per una giornata) e degli infortunati Gabbia, Bennacer, Saelemaekers e Ibrahimovic.

LE SCELTE - A sinistra, al posto di Theo, ci sarà Dalot, con Calabria sul versante opposto e Romagnoli a rifinire il reparto. In mezzo al campo toccherà nuovamente a Tonali, mentre Diaz agirà nel trio a sostegno di Leao, ma sul binario di destra, in un ruolo per lui inusuale (ha giocato poche volte in quella posizione). Calhanoglu e Rebic completeranno l’undici anti-Benevento.