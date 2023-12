Tuttosport - Milan, emergenza in mediana a gennaio? Pobega out, Bennacer in Coppa d'Africa, Krunic verso l'addio

Finora si è parlato sempre di un Milan che a gennaio si muoverà per rinforzare la difesa e l'attacco, ma attenzione ora anche al centrocampo che all'inizio del nuovo anno rischia di essere in emergenza: mancherà infatti sicuramente Tommaso Pobega che si è infortunato domenica contro il Monza e dovrà stare fuori per qualche mese a causa di un danno al tendine del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra e con ogni probabilità non ci sarà nemmeno Ismael Bennacer che è stato pre-convocato dall'Algeria per la Coppa d'Africa.

KRUNIC VERSO L'ADDIO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che aggiunge che è in dubbio anche la presenza di Rade Krunic, che a gennaio potrebbe cambiare squadra: su di lui c'è infatti il grande pressing del Fenerbahçe che lo aveva già cercato in estate. Il bosniaco non sta vedendo il campo da qualche partita e la sensazione è che dietro a queste esclusioni ci siano proprio questioni di mercato. Restano così a disposizione Reijnders, Loftus-Cheek, Musah e Adli, con quest'ultimo che nelle ultime settimane è tornato nelle retrovie delle gerarchie di Pioli.

COME IN DIFESA? - Il tecnico rossonero rischia quindi di trovarsi in forte emergenza in mezzo al campo nelle prime gare del 2024. Finora, i dirigenti del club di via Aldo Rossi hanno sempre escluso interventi a centrocampo durante il mercato invernale, ma ora lo scenario rischia di cambiare. Visto che sul mercato i costi di alcun obiettivi sono troppo alti, non è escluso che alla fine il Milan decida di promuovere qualche giovane dalla Primavera (Zeroli su tutti), come ha già fatto anche in difesa con Simic.