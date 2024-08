Tuttosport - Milan, entro 48/72 ore si attende il sì del Tottenham per Emerson Royal

Negli ultimi giorni, il Milan ha dato un'accelerazione alla trattativa con il Tottenham per Emerson Royal, che dovrebbe chiudersi in tempi piuttosto brevi. La scelta del Diavolo di affondare sul terzino brasiliano è arrivata soprattutto dopo il grave infortunio di Alessandro Florenzi. L'ex Roma si è fatto male durante l'amichevole contro il Manchester City e ieri è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. Il suo stop sarà di diversi mesi.

CHIUSURA VICINA - Come riferisce stamattina Tuttosport, il Milan è ora al lavoro per chiudere il prima possibile la trattativa con il Tottenham per arrivare ad Emerson Royal: i contatti tra le parti sono fitti e la differenza tra domanda e offerta si è ridotta ulteriormente, tanto che entro 48/72 ore i dirigenti di via Aldo Rossi sperano di avere il sì definitivo degli Spurs per il terzino destro brasiliano che non vede l'ora di vestire la maglia rossonera.

CONCORRENZA CON CALABRIA - Emerson Royal è una precisa richiesta del neo tecnico milanista Paulo Fonseca che vuole anche a destra un terzino che sappia spingersi molto in avanti, un po' come fa già Theo Hernandez a sinistra. Il brasiliano si giocherà la maglia da titolare con Davide Calabria, che intanto sta trattando il rinnovo con il Milan visto che il suo attuale contratto scadrà tra meno d un anno (il 30 giugno 2025.).