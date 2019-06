Tuttosport - Milan, Giampaolo punterà forte su Paquetà: al brasiliano le chiavi della trequarti rossonera

Con il sempre più probabile arrivo in panchina di Marco Giampaolo, che dovrebbe essere annunciato non appena sarà completata la rivoluzione dirigenziale del club rossonero, Lucas Paquetà si candida ad un ruolo da grande protagonista nel Milan della prossima stagione. Dopo aver fatto vedere buone cose nei suoi primi mesi con la maglia del Diavolo, il brasiliano è atteso dal salto di qualità e l'arrivo di Giampaolo potrebbe dargli una grande mano perchè lo schiererà nel ruolo in cui rende al meglio, cioè quello di trequartista.

RUOLO PREFERITO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che a Paquetà saranno consegnate le chiavi della trequarti rossonera nel 4-3-1-2 del tecnico che ha guidato nelle ultime stagioni la Sampdoria. Dopo aver giocato quasi sempre da mezzala nei primi mesi rossoneri, ora Lucas è finalmente pronto per giocare nel suo ruolo preferito: "La posizione in cui gioco in Nazionale (trequartista, ndr) è quella che preferisco" le parole rilasciate nei giorni scorsi dal giocatore verdeoro.

PIU' DECISIVO - Giocando sulla trequarti, Paquetà avrà la possibilità di giocare più vicino alla porta e quindi di essere maggiormente decisivo sia a livello di gol che di assist. Il suo compito sarà quello di giocare tra le linee di difesa e centrocampo degli avversari e dare qualità alla manovra offensiva del Milan. Nel gioco di Giampaolo, il trequartista ha un ruolo fondamentale e Lucas è pronto a prendersi sempre più responsabilità.