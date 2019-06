Tuttosport - Milan, Gigio ai saluti: pronti 60 milioni dal Psg. Ma se parte anche Reina è un problema

Una cessione dolorosa in nome del bilancio. Il Milan è quasi obbligato a vendere almeno un pezzo pregiato dell’attuale rosa. Tutte le strade portano a Donnarumma, cresciuto in casa e quindi approdato in prima squadra a "costo zero". Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, ci sarebbe un club disposto a spendere 50-60 milioni per il cartellino di Gigio.

RISPARMIO - Si tratterebbe del Paris Saint-Germain, a caccia di un portiere per la prossima stagione dopo l’addio di Gianluigi Buffon (l’ex juventino non rinnoverà il suo accordo con il club francese). Oltre a incassare una bella somma, il Milan, cedendo il giovane estremo difensore, risparmierebbe anche un sacco di soldi dall’ingaggio. Gigio, infatti, ha un contratto da 6 milioni netti fino al 2021. Con lui partirebbe anche il fratello Antonio, che attualmente guadagna un milione all’anno.

CAOS - Peccato, però, che la possibilità del Psg si sia palesata proprio nel momento in cui le certezze del Milan per quanto riguarda la porta si stanno sgretolando. La Juve, infatti, avrebbe fatto un sondaggio per Reina, il quale - tramite il padre - ha fatto sapere di non avere alcun problema a trasferirsi a Torino. In caso di triplo addio (lo spagnolo e i fratelli Donnarumma), i rossoneri si ritroverebbero con il solo Plizzari.