Tuttosport - Milan, goleada nel segno di Brahim Diaz: lo spagnolo c'è e punta alla maglia da titolare

In un certo senso era una “prima”. La prima uscita della sua seconda vita in rossonero. Parliamo, ovviamente, di Brahim Diaz, protagonista indiscusso nell’amichevole di ieri con il Modena. Un gol (bello, voluto, costruito), un assist e tante, tantissime giocate di spessore: lo spagnolo si è messo in bella mostra giocando da “jolly” e riferimento offensivo più che da semplice trequartista alle spalle della punta.

10 ISPIRATISSIMO - Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, già dopo cinque minuti, seppur contro un avversario tutt’altro che irresistibile, Brahim Diaz ha fatto vedere di poter dare un contributo importante alla causa rossonera. Proprio come nel finale della passata stagione, quando il tecnico Stefano Pioli lo schierò con maggiore insistenza, ricevendo in cambio risposte importanti.

DETERMINAZIONE - Dopo un tira e molla con il Real Madrid, il Milan è riuscito a riavere Diaz per altri due anni e c'è da credere che, soprattutto nella prima fase del campionato, possa trovare molto spazio nell’undici titolare. Ieri spagnolo, in campo per 45 minuti, ha fatto vedere di esserci, con la testa e con le gambe.