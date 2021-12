Tuttosport - Milan, Ibra costretto agli straordinari contro il Genoa: lo svedese è a caccia del 90° gol in rossonero

Con Olivier Giroud e Ante Rebic assenti per infortunio e con Pietro Pellegri che continua a non convincere quando viene chiamato in causa, questa sera contro il Genoa toccherà ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic guidare l'attacco rossonero. Lo svedese sta giocando parecchio nelle ultime settimane ed è reduce anche dai 90' giocati domenica contro il Sassuolo, ma contro il Grifone di Sheva c'è bisogno ancora una volta di lui.

ANCORA IBRA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Ibra sarà costretto agli straordinari in un match che il Milan deve vincere a tutti i costi dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Fiorentina e Sassuolo. Non portare a casa i tre punti stasera sarebbe un vero problema per il Diavolo che rischia di veder scappare il Napoli e di farsi superare dall'Inter in classifica. I rossoneri devono rialzarsi subito e per farlo non possono non affidarsi al loro totem.

CACCIA AL 90° GOL - Dopo la doppietta contro la Fiorentina, inutile purtroppo ai fini del risultato finale, Ibra è salito a quota 89 reti in maglia rossonera: il suo obiettivo stagionale sarebbe quello di arrivare a 100 gol, ma per stasera si accontenterebbe di arrivare almeno a quota 90. Il momento del Diavolo non è semplice e tutti si aggrapperanno al loro leader per tornare alla vittoria. Zlatan però è pronto, come sempre del resto.