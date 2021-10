Tuttosport - Milan, Ibra lavora duro per tornare in campo: lo svedese punta al Porto

Stefano Pioli ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi giocatori che si ritroveranno oggi a Milanello per la ripresa degli allenamenti (mancheranno ovviamente tutti i nazionali). Ma questi sono stati invece giorni di lavoro per gli infortunati, tra cui anche Zlatan Ibrahimovic, il quale sta cercando di bruciare le tappe e ritornare in campo il prima possibile: dopo la sosta, il Milan è atteso da diversi match importanti in campionato e in Champions League e lo svedese vuole essere assolutamente al fianco dei suoi compagni.

IBRA PUNTA AL PORTO - Come riporta stamattina Tuttosport, è probabile che Ibra stia puntando più alla sfida europea contro il Porto del 19 ottobre in Portogallo rispetto a quella di pochi giorni prima in Serie A contro il Verona a San Siro. La voglia di giocare di Zlatan è tanta, così come quella di Pioli di riaverlo a disposizione, però nessuno a Milanello vuole correre rischi e dunque l'attaccante rossonero rientrerà solo quando sarà recuperato al 100%.

OBIETTIVO 100 GOL - Oltre a quelli di squadra, Ibrahimovic ha bene in testa anche un obiettivo personale: vuole raggiungere le 100 reti in maglia rossonera. Lo svedese ha segnato finora un solo gol contro la Lazio che gli ha permesso di salire a quota 85 marcature con il Milan. Ora gliene mancano 15, un bottino non facile da centrare, soprattutto se il suo fisico continuerà a dargli problemi, ma Ibra in carriera ha dimostrato più volte che per lui nulla è impossibile.