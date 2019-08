Tuttosport - Milan, idea Depay: piano B per l’attacco, l’olandese costa 40 milioni

La strada che porta a Correa è in salita, ma il Milan ha bisogno (almeno) di un rinforzo per il reparto offensivo. Urge un’alternativa concreta all’argentino, un piano B da attuare nel caso in cui la trattativa con l’Atletico Madrid dovesse naufragare definitivamente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero potrebbe (ri)prendere in considerazione Memphis Depay, già accostato in passato proprio al Milan.

40 MILIONI - Il Lione, società proprietaria del cartellino, non ha chiuso alla cessione dell’olandese, anzi, ne ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro (non trattabili). Stando all’indiscrezione riferita dal noto giornale sportivo, il Milan, tra parte fissa e bonus, potrebbe arrivare a quella cifra. Il classe ’94 potrebbe giocare sia da seconda punta che da esterno nel tridente, colmando così le lacune dell’attacco milanista. Depay potrebbe risollevare il mercato rossonero, ma il tempo stringe.

TROPPI SOLDI - Decisamente complicata, invece, la pista Everton. I vertici di via Aldo Rossi hanno provato a riallacciare i rapporti con il Gremio per l’attaccante brasiliano, ma oltre ai 40 milioni richiesti dal club di Porto Alegre per la sua percentuale di cartellino, bisogna soddisfare anche le altre parti coinvolte (20 milioni da suddividere tra agenti, un fondo d’investimento e lo stesso Everton). Una somma che difficilmente il Milan può permettersi di spendere.