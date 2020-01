Tuttosport - Milan, idea Kjaer per la difesa: l’Atalanta chiede Caldara, possibile scambio di prestiti

Non solo Todibo. In attesa di sviluppi su questo fronte di mercato, il Milan sta lavorando anche su un altro difensore. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, i vertici rossoneri avrebbero messo nel mirino Simon Kjaer, centrale di proprietà del Siviglia ma attualmente in prestito all’Atalanta.

CALDARA - Fin qui, l’esperienza a Bergamo del centrale danese è stata piuttosto deludente: solo cinque presenze e un feeling mai nato con il tecnico Gasperini. Il suo agente ha già comunicato l’intenzione del giocatore di cambiare squadra a gennaio. Stando all’indiscrezione riferita dal noto giornale sportivo, il Milan si sarebbe già mosso con l’Atalanta sentendosi chiedere in cambio Caldara. La società milanista non avrebbe nulla in contrario, ma bisogna individuare la formula adatta.

PRESTITI - I rossoneri credono molto nelle potenzialità dell’ex Juve e non vogliono cederlo a titolo definitivo. Uno scambio di prestiti potrebbe mettere tutti d’accordo, ma bisogna capire cosa ne pensa il Siviglia, club proprietario del cartellino di Kjaer. Occhio, dunque, anche a questa pista di mercato: la difesa del Milan potrebbe subire una vera e propria rivoluzione.