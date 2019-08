Tuttosport - Milan, il primo mese di Giampaolo: il nuovo tecnico rossonero ha già conquistato tutti

Arrivato sulla panchina rossonera dopo l'addio di Rino Gattuso, Marco Giampaolo, che è sempre stato la prima scelta di Maldini e Boban, ha festeggiato ieri il suo primo mese da allenatore del Milan. L'ex tecnico della Sampdoria ha già conquistato tutti, non solo grazie alle sue ben note competenze calcistiche, ma anche grazie al suo atteggiamento e al suo carattere. E poi ovviamente c'è il suo metodo di lavoro, fatto di tanti allenamenti, tante idee e tante sessioni video per rivedere gli errori.

VINCERE GIOCANDO BENE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che Giampaolo sta cercando di portare la sua idea di calcio anche al Milan: con lui, a Milanello si è tornati a giocare a pallone e, rispetto al recente passato, si vuole vincere giocando bene. Non è un compito facile quello che attende l'ex Samp ed Empoli, ma in lui c'è grande convinzione di poter fare bene, così come nel club sono molto fiduciosi che lui sia l'uomo giusto per riportare i rossoneri in Champions League.

IL GIOCO DI GIAMPAOLO - A livello di risultati, le prime amichevoli non sono andate benissimo (due pareggi e due sconfitte), ma è innegabile che si sono visti i primi sprazzi del suo gioco, fatto di tanto possesso palla, passaggi corti, grande pressing in avanti e movimenti sincronizzati in tutti i reparti. La strada è ancora lunga e gli ostacoli non mancheranno, ma qualcosa di bello e importante sta nascendo a Milanello, dove Giampaolo ha già conquistato tutti.