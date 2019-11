Tuttosport - Milan, il rebus di Pioli verso il Napoli: Rebic o Bonaventura per sostituire Calhanoglu

Mentre i vertici di via Aldo Rossi lavorano sul fronte Ibrahimovic, il Milan comincia (a dire il vero ha già cominciato) la marcia d’avvicinamento al big match di sabato contro il Napoli. Una partita da non sbagliare per non ritrovarsi in una posizione di classifica ancor più delicata. Mister Pioli, una volta rientrati i Nazionali, può finalmente studiare la formazione.

UNA MAGLIA PER DUE - Da capire se Musacchio sarà della gara. Ma il rebus vero, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, è legato a chi giocherà al posto di Calhanoglu, quest’ultimo appiedato dal Giudice Sportivo per una giornata (come Bennacerà, che verrà sostituito da Lucas Biglia). Due le opzioni al vaglio dell’allenatore: Ante Rebic, che freme dalla voglia di giocare dall’inizio, e Giacomo Bonaventura, il quale ha approfittato della sosta per lavorare con intensità a Milanello. Uno dei due, dunque, dovrebbe agire nel tridente offensivo.

DUBBIO LEAO - In seconda la fila la possibilità di rivedere Leao largo a sinistra, visto che Pioli lo considera l’alternativa a Piatek come prima punta. Il giovane portoghese, dunque, si giocherà il posto con il collega polacco. Per il resto, pochi dubbi: Krunic e Paquetà saranno le mezzali, Theo Hernandez e Conti i due terzini, Romagnoli e Suso i solito perni in difesa e attacco.