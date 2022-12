Tuttosport - Milan, il rinnovo di Leao e il patto nello spogliatoio: nessun giocatore chiederà uno stipendio top come quello del portoghese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come da programma, nella giornata di ieri Rafael Leao, dopo aver goduto di qualche giorno di vacanza in più per aver partecipato al Mondiale, è tornato ad allenarsi a Milanello insieme ai compagni. Una bella notizia per Stefano Pioli che spera di ricevere presto novità positive anche sulla questione del rinnovo di contratto dell'attaccante portoghese.

PATTO NELLO SPOGLIATOIO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan farà di tutto per convincerlo a firmare il prolungamento e per questo è disposto a mettere sul piatto ottenere l’ingaggio più alto possibile. In più starebbe emergendo una cosa molto importante dallo spogliatoio rossonero: il quotidiano torinese riferisce infatti che il rinnovo di Leao non verrebbe visto dal gruppo squadra come un apripista per corse agli aumenti di stipendio. Questo perchè anche i compagni sanno benissimo l'importanza di Leao e quindi nessuno avrebbe da ridire se il Diavolo dovesse offrire una cifra intorno ai 7 milioni di euro per convincerlo a firmare il rinnovo.

NUOVO SUMMIT - In via Aldo Rossi, si augurano che il mese di gennaio possa essere decisivo nella lunga telenovela per il prolungamento di Rafa: a breve è infatti in programma un nuovo incontro con Ted Dimvula, l’avvocato francese che detiene la procura di Leao. Alla finestra ci sono sempre i club inglesi che osservano con attenzione e pronte ad andare all'assalto dell'attaccante portoghese in caso di fumata nera per il rinnovo con il Milan. C'è una certezza in tutta questa vicenda: anche se non dovesse essere trovato un accordo, a gennaio non ci sarà nessuna cessione, ma ogni discorso verrebbe rinviato in estate, con il Diavolo che è convinto di poter incassare cifre importanti anche se Leao avrà un solo anno di contratto.