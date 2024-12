Tuttosport - Milan in ansia per Pulisic: domani gli esami, potrebbe saltare tre partite

L'infortunio al polpaccio di Christian Pulisic tiene in ansia il Milan. Dopo la gara contro l'Atalanta, si è parlato di un indurimento, ma ora pare che in realtà ci sia qualcosa di più. Per conoscere l'entità del suo problema muscolare, nella giornata di domani l’americano si sottoporrà ad alcuni esami strumentali approfonditi dai quali si capiranno anche i tempi di recupero.

PICCOLO STOP - Come riporta stamattina Tuttosport, la sensazione è che Pulisic possa rimanere fuori 2-3 settimane, saltando così almeno tre partite, vale a dire quelle contro Stella Rossa, Genoa e Verona. Il numero 11 rossonero potrebbe tornare a disposizione per l'ultima partita del Milan nel 2024 contro la Roma che precederà la partenza per l’Arabia Saudita, prevista per il 31 dicembre, visto che già il 3 gennaio il Diavolo sarà in campo contro la Juventus nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana.

TRE OPZIONI - E ora Fonseca come sostituirà Pulisic? La prima opzione, nonostante a Bergamo sia entrato Loftus-Cheek, è Samuel Chukwueze. Con lui in campo ci sono due possibili schieramenti: il 4-3-3 con Musah mezzala oppure il 4-2-3-1 con l'avanzamento di Reijnders nel ruolo di trequartista centrale con l'ex Valenca più vicino a Fofana in mezzo al campo. Non è comunque da escludere che senza Pulisic il tecnico portoghese decida di riproporre le due punte.