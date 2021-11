Tuttosport - Milan in Champions, qualificazione agli ottavi complicata ma non impossibile: i due scenari

Con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate del girone B di Champions League, il cammino del Milan per gli ottavi di finale è in salita, ma è ancora possibile. Non sarà facile, anzi sarà complicatissimo perchè i rossoneri non dovranno guardare solo i propri match, ma anche le altre sfide in programma, però una piccola speranza di passare il turno c'è ancora. Al momento la classifica è la seguente: Liverpool 12 punti, Porto 5, Atletico Madrid 4 e Milan 1.

PRIMO SCENARIO - L'edizione odierna di Tuttosport spiega i due possibili scenari, che sono però entrambi accomunati dal fatto che il Milan dovrà vincere a tutti i costi mercoledì sera l'Atletico Madrid con almeno due gol di scarto e poi dovrà battere anche il Liverpool a San Siro nell'ultima sfida della fase a gironi. Oltre alle due vittorie milaniste, si devono verificare anche questi altri due risultati: i Reds devono sconfiggere il Porto e poi i portoghesi e l'Atletico Madrid dovranno pareggiare all'ultima giornata.

SECONDO SCENARIO - Più complicato invece il secondo scenario: anche in questo caso il Milan dovrà battere gli spagnoli (con almeno due gol di scarto) e gli inglesi, poi ci dovrebbe essere un pareggio tra Liverpool e Porto e all'ultima giornata l'Atletico dovrebbe battere i portoghesi. Se dovessero verificarsi questi incastri, il Diavolo passerebbe il turno in quanto sarebbe davanti in classifica alla squadra di Simeone per la differenza reti negli scontri diretti. Insomma, serviranno diversi incastri così come due vittorie rossonere, ma fino a quando la matematica non condanna il Milan è giusto crederci e soprattutto provarci.