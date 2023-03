Tuttosport - Milan, in estate possibile rivoluzione in attacco: nel mirino Retegui e Okafor

RIVOLUZIONE ESTIVA? - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in estate non è esclusa una rivoluzione nel reparto offensivo del Diavolo. Tolto il francese, che a breve rinnoverà per un altro anno, gli altri sono tutti in bilico, compreso la giovane punta portoghese che, senza il prolungamento di contratto, verrà ceduta per evitare di perderlo a zero nel 2024. Sia Origi che Rebic, invece, stanno deludendo parecchio, mentre resta un punto interrogativo il futuro di Ibrahimovic.

TANTI NOMI - Oltre che in uscita, in estate il Milan farà ovviamente anche qualcosa in entrata per rinforzare il suo attacco. I profili che vengono accostati ai rossoneri sono diversi: nell'ultimo periodo, per esempio, si fa spesso il nome di Retegui del Tigre. Piace poi sempre molto anche Okafor del Salisburgo, così come Balogun del Reims (ma di proprietà dell'Arsenal), il quale però ha già una valutazione piuttosto alta. Lo stesso discorso vale anche per Kolo Muani dell'Eintracht e Hojlund dell'Atalanta. Attenzione infine all'opzione Openda del Lens.