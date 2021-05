Tuttosport - Milan in pressing su Giroud: pronto un biennale da circa 4 mln. Ma non sarà l'unico colpo in attacco...

Dopo Mike Maignan, che da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, il Milan sta pensando di inserire nella rosa milanista della prossima stagione anche un altro giocatore francese, cioè Olivier Giroud che è stato individuato dai dirigenti di via Aldo Rossi come perfetta alternativa a Zlatan Ibrahimovic e con la giusta esperienza internazionale.

ULTIMA PARTITA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che domani sera il centravanti francese sarà impegnato a Porto con il suo Chelsea nella finale di Champions League contro il Manchester City. Il suo contratto con i Blues è in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque dal 1° luglio in poi potrà andare dove vuole a parametro zero. Quella di domani sarà quindi, salvo clamorose sorprese, l'ultima partita con il Chelsea di Giroud, il quale, oltre al Milan, piace anche a tre squadre di Premier League e a due di Ligue 1.

NON SOLO GIROUD - Il Milan ha intensificato i contatti con gli intermediari e il suo agente nelle ultime settimane, mettendo sul piatto un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. I rossoneri contano di avere presto il sì del francese, che però non sarà l'unico colpo di mercato in attacco del Diavolo: il club di via Aldo Rossi sembra infatti intenzionato ad andare poi su un giovane talento per completare il reparto delle punte centrali.