Tuttosport - Milan, Kjaer corre verso il ritorno in campo: possibile rientro contro il Benevento

Il Milan si ritroverà nelle prossime ore a Milanello per riprendere gli allenamenti dopo le brevissime vacanze natalizie e per iniziare a preparare il primo impegno del 2021 in casa del Benevento. Stefano Pioli si augura di ritrovare fin da subito in gruppo Simon Kjaer, il quale punta a tornare in campo già per il match contro la formazione giallorossa di Filippo Inzaghi.

SOLO KJAER - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che invece gli altri infortunati Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic e Matteo Gabbia dovranno attendere ancora un po' per tornare a disposizione del tecnico milanista. In casa rossonera non si vogliono correre rischi e quindi non verranno forzati i tempi di recupero per evitare eventuali ricadute. L'unico che potrebbe rientrare in tempi brevissimi è dunque Kjaer, che è segnalato in buone condizioni e che ha continuato a lavorare anche durante le vacanze natalizie per tornare ad allenarsi fin da subito in gruppo.

RECUPERO IMPORTANTE - Nei prossimi giorni, si capirà se effettivamente il difensore danese, che è ai box dalla sfida del 3 dicembre contro il Celtic nella quale ha riportato un problema muscolare, sarà a disposizione per la trasferta di Benevento o se si attenderà qualche giorno in più per rivederlo in campo (il 6 gennaio a San Siro contro la Juventus). Il recupero di Kjaer, leader assoluto della difesa milanista, è molto importante, anche se Pioli può essere soddisfatto per come lo hanno sostituito prima Gabbia e poi Kalulu.