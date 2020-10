Tuttosport - Milan, l'Europa porta soldi per il mercato. Priorità difensore: occhi su Tomiyasu, Pezzella e Nacho

Il Milan ha conquistato ieri il pass per la fase a gironi di Europa League, ma in via Aldo Rossi festeggiano anche perchè questo traguardo porterà diversi milioni nelle casse milaniste. Queste soldi, che vanno ad aggiungersi ai 20 milioni di euro incassati dalla cessione di Paquetà al Lione, verranno utilizzati da Maldini e Massara da qui a lunedì sul mercato per rinforzare la squadra di Pioli.

OBIETTIVO TOMIYASU - Come riporta Tuttosport, la priorità del Milan è sempre un difensore centrale. Negli ultimi giorni, si è parlato molto di Takehiro Tomiyasu, giocatore che il Bologna valuta 25 milioni di euro. I rossoneri, finora, ne hanno offerti 15, ma la qualificazione all'Europa League potrebbe permettere al Diavolo di aumentare la sua proposta e avvicinarsi alla cifra richiesta dagli emiliani. Non sarà facile, però, convincere il club rossoblù e quindi in via Aldo Rossi stanno tenendo d'occhio anche altri profili.

ALTERNATIVE - In rialzo, nelle ultime ore, sarebbero le quotazioni di German Pezzella, difensore che non sembra intenzionato a rinnovare con la Fiorentina e che piace molto a Pioli. L'argentino vuole andare via e sia lui che il suo entourage attendono sviluppi sul fronte Milan già in queste ore. Sempre viva poi la pista che porta a Nacho del Real Madrid, il quale potrebbe sbarcare a Milanello in prestito secco. Sfumata invece definitivamente la trattativa con lo Schalke 04 per Nastasic.