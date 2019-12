Tuttosport - Milan, l'ottimismo di Pioli: la strada intrapresa è quella giusta

Prima Parma e poi Bologna: il Milan fa un altro passo fuori dal momento difficile grazie a due vittorie di fila, cosa che non succedeva da inizio campionato, cioè dai successi consecutivi contro Brescia e Verona. Tra questi due mini-filotti, i rossoneri hanno vissuto una crisi lunga che però ora finalmente sembra essere solo un brutto ricordo. Ieri al Dall'Ara, la squadra di Pioli ha dato continuità alla vittoria del Tardini di una settimana fa, portando a casa tre punti d'oro per la classifica, che piano piano inizia a sorridere ai rossoneri.

IL SORRISO DI PIOLI - Al termine del match contro il Bologna, Stefano Pioli è apparso molto soddisfatto e ottimista per il futuro: "Voglio fare i complimenti ai ragazzi per come hanno saputo interpretare la partita dal primo all’ultimo minuto. Da queste vittorie dobbiamo portarci tante sensazioni positive. Se giochiamo da squadra, con la giusta intensità, possiamo toglierci soddisfazioni. La differenza la fa lo spirito di squadra, non è fortuna se ora portiamo a casa il risultato. Insistiamo su questa strada" le parole del tecnico milanista riportate questa mattina da Tuttosport.

PIATEK E THEO - Pioli ha poi parlato anche di Piatek, tornato al gol ieri su rigore e apparso in netta crescita rispetto alle ultime partite: "Piatek è stato un punto di riferimento importante, ha giocato bene, anche lui esce dalla gara con maggior fiducia". L'allenatore rossonero ha infine commentato anche il rendimento di Theo Hernandez, salito ieri a quota quattro reti in campionato (come Piatek): "Theo? Forse nelle prime partite l’ho fatto partire troppo alto, dobbiamo creare degli spazi anche per i suoi inserimenti. Ultimamente riusciamo a dettare il ritmo delle partite".