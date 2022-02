Tuttosport - Milan, la missione a Dubai di Gazidis: l'a.d. ha incontrato Emirates e nuovi potenziali investitori 

C’è un Milan che cresce in campo, partita dopo partita, e un altro che, parallelamente, viaggia a vele spiegate fuori. Il progetto Elliott, portato avanti dalla squadra dirigenziale rossonera, da Gazidis ai manager dell’area tecnica, sta cominciando a dare buoni frutti. Come riporta Tuttosport, seguendo la strada tracciata dalla sua proprietà, il club sta vivendo l’ultimo step di risalita e risanamento dei suoi conti.

Più soldi da Emirates

Oggi il Milan, grazie ai risultati ottenuti, come detto, in campo e fuori (nella speranza di sollevare presto un trofeo), è tornato a essere appetibile per gli sponsor. Di recente si è svolto a Dubai un importante incontro con i massimi rappresentanti di Emirates, dal 2010 sponsor principale sulle divise da gioco dei rossoneri. Con l’attuale accordo, che scade il prossimo anno, il Milan incassa 14 milioni, ma l’obiettivo è aumentare la somma arrivando a quota 20 milioni. E in cantiere c’è anche una sponsorizzazione per la parte posteriore della maglia, che andrebbe a garantire una cifra tra i 6 e gli 8 milioni annui.

Milan-Puma, avanti insieme

Da Emirates allo sponsor tecnico Puma (anche qui la scadenza è fissata per il 2023). I rapporti tra le parti sono ottimi e c’è la volontà reciproca di proseguire insieme. Il Milan, nella stagione 2020-21, ha incassato 13 milioni dal noto brand e adesso, anche su questo fronte, a un aumento della parte fissa.