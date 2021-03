Tuttosport - Milan, le tante assenze iniziano a pesare troppo. Soprattutto in attacco...

Il miracolo del Milan secondo in classifica è ancora più grande se si pensa alle tantissime assenze con cui Stefano Pioli ha dovuto convivere durante questa stagione. In particolare, il reparto che ha avuto più problemi dal punto di vista degli infortuni è stato l'attacco dove Ibrahimovic, Rebic e Mandzukic sono stati costretti a saltare parecchie partite.

LE ASSENZE PESANO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riporta anche le parole del tecnico milanista dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli: "Quando sono numerose qualcosina perdi, stiamo parlando di giocatori che ci danno una qualità tecnica importante e una presenza anche a livello caratteriale. Abbiamo giocato tantissime partite senza centravanti, senza Ibra, Mandzukic e Rebic. La squadra va solo elogiata. Dentro l’area avversaria potevamo fare di più ma le caratteristiche non si possono cambiare. Pensate all’Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez, o la Juve senza Ronaldo e Chiesa. Abbiamo giocato a lungo senza Ibra e Rebic eppure siamo ancora in seconda posizione".

MOMENTO DECISIVO - Pioli non ha mai usato le assenze come alibi, ma è innegabile che siano state decisive nel calo del Milan nelle ultime settimane. Siamo nel momento decisivo della stagione, ora tutte le partite valgono doppio e se il Diavolo vuole confermarsi tra le prime quattro e andare più avanti possibile in Europa League ha bisogno di tutti i suoi giocatori. L'obiettivo ora è recuperare più giocatori possibili e rimetterli in forma in fretta. La sosta per gli impegni delle nazionali di fine marzo potrebbe andare in soccorso alla squadra rossonera.