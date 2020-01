Tuttosport - Milan, Leao a scuola da Ibra: tra i due c’è sintonia, Rafael dovrà sfruttare l’occasione

Ibrahimovic-Leao, la coppia è fatta. Il primo test è andato bene, ma non benissimo. Entrati in campo nella ripresa (insieme), i due attaccanti hanno certamente dato maggiore qualità e imprevedibilità alla manovra rossonera, ma non sono riusciti a incidere. Il portoghese ha avuto un’occasione d’oro, ma l’ha sprecata malamente; Ibra, invece, si è messo al servizio della squadra, distribuendo assist ai compagni.

FEELING - Come detto, bene ma non benissimo: i due avranno tempo e modo di rifarsi. Una cosa è certa: come riporta Tuttosport, Zlatan ha instaurato un buon rapporto con il giovanissimo Leao. Il Milan si augura che la presenza di un vero campione come Ibra possa far bene al talentuoso centravanti lusitano. Maldini e Boban, quando hanno pensato a Ibra, hanno anche ragionato sui benefici che avrebbe potuto portare agli altri giocatori della rosa, in particolare a un ragazzo giovane e di grande talento (ma discontinuo) come Rafael.

L’OCCASIONE - Con Zlatan come maestro, Leao può imparare davvero tanto. E pare abbia recepito il messaggio. Con la Samp, infatti, è sceso in campo con un atteggiamento diverso, giocando con impegno e determinazione. Rafa ha le caratteristiche giusto per giocare al fianco di Ibra, ora sta a lui sfruttare la grande occasione.