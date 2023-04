Tuttosport - Milan, Leao non è al 100%: probabile panchina contro l'Empoli. Al suo posto Rebic

Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti del 4-0 di domenica in casa del Napoli, Rafael Leao non ha passato una settimana semplice visto che solo ieri è tornato a lavorare in gruppo. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il portoghese non è al 100% e per questo, visto che mercoledì c'è il fondamentale match di Champions League contro gli azzurri di Spalletti, Stefano Pioli sta pensando di farlo partire dalla panchina stasera contro l'Empoli .

BALLOTTAGGIO CON REBIC - L'importanza del portoghese, che con il ritorno al 4-2-3-1 sembra essere tornato ai suoi livelli, è nota a tutti e per questo il tecnico rossonero non vuole rischiare nulla in vista dell'andata dei quarti di Champions. Se dovessero essere confermate le indiscrezioni della vigilia, al posto di Leao ci sarà spazio a sinistra per Ante Rebic, che dovrà dare segnali importanti dopo una stagione con pochi alti e molti bassi.

MANCA IL GOL IN CASA - Il Milan è atteso ora da due impegni casalinghi contro Empoli e Napoli e il giovane attaccante portoghese punta a tornare finalmente a segnare a San Siro dopo quasi cinque mesi: in casa l'ex Lille non segna infatti dal 13 novembre 2022 contro la Fiorentina. Rafa è inoltre ad un passo dal raggiungere le undici reti dell’anno scorso e da qui a fine campionato potrà certamente migliorare il suo record personale.