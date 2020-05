Tuttosport - Milan, l’esercito di Rangnick: dal campo allo scouting, ecco il possibile staff del professore

Un maniaco della perfezione. Non a caso è stato ribattezzato il "professore". Ralf Rangnick vuole avere sempre tutto sotto controllo. Nulla sfugge alla sua attenzione, perché sono i dettagli a fare la differenza. Anche a Milanello, come riporta Tuttosport, il tedesco sarà a capo di un vero e proprio "esercito di professionisti", un team che prenderà possesso di tutti i settori relativi alla parte sportiva.

TATTICA E ATLETICA - Il metodo Rangnick è anche questo. Robert Klauss e Lars Kornetka, attualmente collaboratori di Nagelsmann al Lipsia, potrebbero essere le prime due colonne del suo staff rossonero. Ma non solo: il professore è pronto a rifondare l’area video e potrebbe chiedere al Milan l’ingaggio di Frederick Gössling, 42enne preparatore dei portieri. Qui, però, potrebbe esserci il primo compromesso tra le parti, visto che Luigi Turci ed Emiliano Betti sono molto apprezzati dalla società milanista. Fondamentale anche l’aspetto fisico: Rangnick vorrebbe portare con se - e mettere a capo della struttura atletica - Daniel Belhau, mentre per quanto riguarda l’area medica potrebbe essere confermata la squadra coordinata dal dottor Mazzoni (per il Milan è quasi intoccabile).

SCOUTING E COMUNICAZIONE - Stando sempre a quanto riportato da Tuttosport, il manager tedesco potrebbe richiedere anche un collaboratore specifico che si dedichi all’analisi quotidiana dei dati che arrivano dai Gps durante l’allenamento (il nome dovrebbe essere quello di Dominik Cegla). Ma non finisce qui: da Rangnick sarebbe arrivata la richiesta di un uomo mercato che sappia arrivare per primo sui migliori talenti italiani under 23. Infine, da buon professore, Rangnick sarebbe intenzionato a chiedere l’introduzione di un insegnante di lingua italiana per agevolare l’inserimento dei nuovi acquisti.