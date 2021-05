Tuttosport - Milan, meno muscoli e più velocità in attacco: mister Pioli si affida a Diaz e Leao

Fuori i muscoli. Anzi no... La velocità. Contro l’Atalanta, gara decisiva per la stagione del Milan, mister Pioli dovrà fare a meno delle giocate e dei centimetri di un campione come Ibrahimovic, ma anche della forza e del dinamismo di Rebic, bloccato da un problema al polpaccio. Sarà un attacco diverso, dunque, meno possente ma decisamente più imprevedibile.

LEAO E DIAZ - Come sottolinea Tuttosport, mister Pioli - che in caso di necessità potrà chiedere aiuto a Mandzukic, lui sì centravanti muscolare - si affiderà alla velocità di Leao e alle intuizioni del "folletto" Brahim Diaz, il quale agirà inizialmente alle spalle della "punta" portoghese per poi scambiare e riscambiare la sua posizione con Calhanoglu. L’obiettivo è sorprendere Gasperini togliendo punti di riferimento alla sua Atalanta.

FEDELISSIMI - Per il resto, tutto confermato. Saelemaekers sarà l’esterno di destra, con Calabria sullo stesso binario. Kessie e Bennacer avranno il compito di arginare le folate offensive dei bergamaschi, che dovranno vedersela anche con Tomori e Kjaer. A sinistra ci sarà Theo Hernandez, con Donnarumma - ovviamente - confermato tra i pali. Il Milan si gioca tutto in novanta minuti: in palio c’è una bella fetta di futuro.