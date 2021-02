Tuttosport - Milan, mercato low cost ma ad alto rendimento: acquisti mirati per inseguire il sogno scudetto

Poche operazioni ma buone. Soprattutto low cost, che di questi tempi non guasta mai. Il Milan non ha messo a segno colpi da urlo sul mercato di gennaio, ma - rispetto all’immobilismo generale - ha comunque smosso qualcosa di importante. Ovviamente, sarà il campo a dare il giudizio finale, ma Pioli, a differenza dei suoi colleghi, ha già potuto sfruttare i nuovi acquisti e questo non è un dettaglio di poco conto.

I COLPI - Come sottolinea Tuttosport, la squadra ha retto bene la prolungata assenza di Ibrahimovic, ma era evidente che ci volesse un attaccante con le stesse caratteristiche. Con Mandzukic il Milan si è assicurato un altro duro "alla Ibra", un altro che non molla mai. La difesa, poi, è stata spesso condizionata dagli infortuni: l’arrivo di Tomori, dunque, ha dato maggiore solidità al reparto. E il ragazzo ha già dimostrato di essere un giocatore di livello. Meite è forse l’acquisto che ha entusiasmato di meno i tifosi, ma anche lui è già stato mandato nella mischia. Tornerà nuovamente utile.

AFFARI LOW COST - Insomma, interventi mirati e, come detto, rigorosamente low cost. Il Milan, infatti, si è mosso più di altre società nell’ultimo mese, ma le casse di via Aldo Rossi non si sono svuotate. Mandzukic e Tomori sono arrivati a costo zero, Meité in prestito oneroso, ma a cifre basse. Anche i rossoneri, dunque, hanno badato al momento difficile, dal punto di vista economico, che sta attraversando il mondo calcio.