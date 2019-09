Tuttosport - Milan, messaggio a Giampaolo: largo ai nuovi acquisti scelti per svoltare

Sei acquisti, almeno tre dei quali destinati a diventare punti di riferimento della squadra. E adesso largo ai nuovi, scrive Tuttosport: secondo quanto riferito dal noto giornale sportivo, sarebbe questo il messaggio fatto recapitare dalla dirigenza rossonera a Giampaolo e che l’allenatore dovrà recepire a stretto giro di posta.

IN CAMPO - Il club pensa di aver preso dei calciatori funzionali al progetto, profili in grado di diventare la base del Milan del futuro. In particolar modo, Maldini e Boban si aspettano un ruolo centrale per Theo Hernandez, Bennacer e Leao, giocatori sui quali i vertici di via Aldo Rossi puntano molto. Fin qui, tra gli acquisti estivi, solo Bennacer ha assaporato il gusto della titolarità. Leo ha giocato appena 20 minuti a Udine, Theo Hernandez è out per infortunio, mentre Duarte e Krunic sono stati presi per rimpolpare la rosa. Anche Rebic, ultimo colpo del mercato milanista, dovrà essere valorizzato.

RILANCIO - Insomma, più spazio ai nuovi acquisti, sui quali la società ha scommesso, e dirottamento in panchina di alcuni di quei calciatori - utilizzati anche fuori ruolo - che hanno studiato per tutta l’estate sui libri del prof Giampaolo. I dirigenti rossoneri chiedono un cambio di marcia al tecnico, il quale dovrà puntare sui colpi dell’estate per dare al Milan un volto nuovo e provare a svoltare.