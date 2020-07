Tuttosport - Milan, Milenkovic jolly per la difesa: il giovane serbo è in cima alla lista di Pioli

Nel corso della sessione estiva, gli uomini di mercato del Milan si soffermeranno anche sul reparto arretrato. Perché il futuro di Mateo Musacchio è sempre più incerto, così come la posizione di Leo Duarte, che non ha convinto del tutto (anche su Gabbia bisognerà fare delle valutazioni). Insomma, serve almeno un rinforzo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in cima alla lista rossonera, alla voce "difensori", c’è Nikola Milenkovic, jolly della Fiorentina (può agire anche da terzino) che Pioli conosce bene avendolo allenato proprio a Firenze.

TRATTATIVA - La società toscana chiede 30 milioni di euro: le due dirigenze hanno già parlato del ragazzo durante il summit svoltosi a inizio settimana al "Melià", al quale ha partecipato anche Fali Ramadani, agente del centrale serbo. Con ogni probabilità, Milan e Fiorentina si incontreranno nuovamente al termine del campionato. Milenkovic potrebbe rientrare in un’operazione più ampia, che coinvolge anche Rebic (ricordiamo che il club viola ha diritto al 50% della rivendita del croato da parte dell’Eintracht Francoforte).

ALTERNATIVE - Milenkovic, dunque, è il difensore che maggiormente stuzzica l’interesse di Stefano Pioli e dei vertici di via Aldo Rossi, ma al vaglio ci sono anche altri profili. Al Milan piacciono pure Wesley Fofana del Saint-Etienne e Jean-Claire Todibo del Barcellona, il quale dovrebbe rientrare in Spagna (lo Schalke04 non sembra intenzionato a riscattarlo).