Tuttosport - Milan, nessun dubbio sul futuro della panchina: Pioli verrà confermato

Il crollo del Milan nel girone di ritorno è evidente e non arrivare tra le prime quattro sarebbe una beffa pazzesca dopo aver vinto a gennaio il titolo di campione d'inverno, ma indipendentemente da come terminerà questa stagione in via Aldo Rossi non ci sono dubbi su chi ci sarà sulla panchina rossonere il prossimo anno, vale a dire Stefano Pioli. Da via Aldo Rossi continua a filtrare che la conferma del tecnico milanista non dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League.

LAVORO APPREZZATO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il club sta apprezzando molto il lavoro svolto finora da Pioli. La prima parte di stagione è stata strepitosa (così come la fine della scorsa), tanto che qualcuno sognava addirittura lo scudetto, ma nel 2021 i tanti infortuni e il calo di rendimento di molti giocatori hanno rallentato la corsa del Milan in campionato. Ora addirittura è in dubbio anche la qualicazione alla prossima Champions, con i rossoneri che si giocheranno tutto negli ultimi quattro match della stagione.

FINALE DI STAGIONE - Indipendentemente da come andrà, la posizione di Pioli sulla panchina milanista non è in bilico, anche se la presenza sul mercato di alcuni allenatori di spessore come Allegri, Sarri, Spalletti, Rudi Garcia e Galtier non può far dormire sonni tranquilli all'allenatore parmigiano. La sua attenzione però non è rivolta in questo momento al futuro, ma solo a questo finale di stagione che potrebbe riportare il Milan in Champions League dopo diversi anni.