Tuttosport - Milan, nessuna lesione per Leao: salta la Roma, obiettivo Supercoppa

Dopo l'infortunio di Rafael Leao contro il Verona, c'era un po' di preoccupazione in casa rossonera in merito all'entità del suo problema muscolare. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto nella giornata di ieri hanno escluso lesioni e dunque ci sono chance di averlo a disposizione per la Supercoppa Italiana. L'esito dei controlli parla di un’elongazione del flessore sinistro, dunque non è un problema grave, ma sarà comunque una corsa contro il tempo per vederlo in campo il 3 gennaio 2025 contro la Juventus in Arabia Saudita.

OBIETTIVO SUPERCOPPA - Come riferisce questa mattina Tuttosport, tra una settimana il portoghese avrà un'altra risonanza magnetica per controllare come procede la sua guarigione: in base all'esito di questo esame si capirà se Leao potrà rientrare o meno in gruppo e quindi se potrà salire sull'aereo che porterà il Diavolo a Riyad. Sicuramente il numero 10 milanista salterà il prossimo impegno del Milan in campionato contro la Roma in programma il 29 dicembre a San Siro, poi l'obiettivo (e la speranza) è la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus qualche giorno dopo.

RIENTRI - L'infermeria rossonera è piuttosto piena in questo momento, ma per fortuna in molti sono sulla via del recupero: contro i giallorossi, per esempio, ci saranno i rientri di Alvaro Morata, che ha saltato il Verona per una tonsillite, di Christian Pulisic, il quale è atteso di nuovo in gruppo nei prossimi giorni, e forse anche di Ismael Bennacer, che ieri è tornato ad allenarsi a Milanello con il resto dei compagni. Sono da valutare in vista della Supercoppa invece le condizioni di Yunus Musah e di Ruben Loftus-Cheek, entrambi alle prese con problemi muscolari.